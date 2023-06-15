Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Уфа» объявила о назначении Александра Егорова на пост генерального директора клуба

Футбольный клуб «Уфа» в своём официальном телеграм-канале объявил о назначении бывшего российского судьи Александра Егорова на пост генерального директора клуба.

Егоров работал судьёй в РПЛ с 2011 по 2017 год. В 2018-м он был назначен на пост руководителя департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза, однако оставил эту должность уже в 2019 году.

50-летний Егоров работал президентом Федерации футбола Мордовии и директором межрегионального центра подготовки юных футболистов Приволжья «Мордовия» с февраля 2020 года.

Напомним, ранее пост генерального директора в «Уфе» занимал Шамиль Газизов, который объявил о своём уходе из клуба после его вылета из Первой лиги по итогам сезона-2022/2023.

«Уфа» в сезоне-2021/2022 выступала в Российской Премьер-Лиге, однако вылетела, проиграв в стыковых матчах.