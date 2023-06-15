Олег Иванов: в «Уфе» было ощущение, что дементоры высасывали душу

Бывший полузащитник «Уфы» Олег Иванов рассказал о своих взаимоотношениях с главным тренером клуба Рашидом Рахимовым.

«Рашид Маматкулович – очень требовательный тренер. Тогда были не лучшие результаты у «Уфы», а на фоне жёстких требований игроки труднее принимали критику. Мне с ним всегда работалось хорошо.

Вы вспомнили «Уфу», но один раз в «Ахмате» мы в перерыве матча с «Кубанью» очень сильно с ним поругались, это было восемь лет назад. Тогда я весь тайм-аут провёл в туалете и душевой, чтобы не пересекаться с ним. Искры летели сильные. Мы проигрывали 0:2, остались в меньшинстве, но во втором тайме сравняли счёт, так что та история только пошла на пользу.

Это нормальные процессы. Мне, наоборот, нравится, когда тренер показывает свою страсть. В «Рубине» всё отлично, с ним команда сразу одержала семь побед подряд и досрочно выиграла Первую лигу.

Намного спокойнее я себя чувствовал в Казани (сезон-2022/2023 Иванов провёл в «Рубине». — Прим. «Чемпионата»). В «Уфе» было ощущение, что дементоры два года высасывали душу. Ты реально отдаёшь всё, что у тебя есть, а на выходе – просто тяжесть. В конце сезона пропадает сон, все напряжены.

У меня бывали тяжёлые сезоны, с «Кубанью» вылетал по дополнительным показателям, а тут совсем всё было близко к безнадёге. Каждый день мы искали в таблице, что нужно, чтобы оказаться в стыках. А потом ещё рыскали по таблице ФНЛ, чтобы понять, с кем играть. «Рубин», конечно, подарил больше спокойствия. Здесь я получил и удовлетворение, и результат, если сравнивать с «Уфой», – цитирует Иванова Metaratings.ru.