Ледяхов: думаю, Федун всё равно где-то рядом со «Спартаком» и влияет на клуб

Тренер футбольного клуба «Алания» Владикавказ, бывший игрок «Спартака» Игорь Ледяхов высказался о результатах московского клуба после ухода экс-владельца Леонида Федуна. Напомним, компания «Лукойл» выкупила «Спартак» летом 2022 года. По мнению Ледяхова, уход Федуна из клуба прошёл гладко.

«За этот год без Федуна «Спартак» не штормило, всё было спокойно. Команда заняла третье место, это нормальный результат. Могли бы выступить и лучше. На клубе не сказался уход Федуна. Думаю, Леонид Арнольдович всё равно где-то рядом со «Спартаком» и каким-то образом влияет на клуб. Менеджмент в этом году отработал нормально, без скандалов и всего того, что было раньше. Уход Федуна прошёл гладко», — приводит слова Ледяхова «РБ Спорт».