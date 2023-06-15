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Аргентина обыграла Австралию в товарищеском матче

Аргентина обыграла Австралию в товарищеском матче
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Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Австралии в товарищеской игре со счётом 2:0.

В проходившем в Пекине (Китай) на стадионе Трудящихся матче команде Лионеля Скалони победу принесли голы нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси и защитника «Бетиса» Хермана Пеccельи.

Месси открыл счёт на второй минуте встречи, ассистировал ему хавбек «Челси» Энцо Фернандес. Песселья удвоил преимущество аргентинцев в середине второго тайма, голевую передачу ему отдал полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго Де Поль.

Следующий товарищеский матч сборная Аргентины проведёт с национальной командой Индонезии 19 июня. В конце марта этого года команда Лионеля Скалони разгромила сборную Кюрасао со счётом 7:0 в товарищеском игре, в той встрече Месси оформил хет-трик.

Товарищеские матчи (сборные) - 2023. Товарищеские матчи
15 июня 2023, четверг. 15:05 МСК
Аргентина
Окончен
2 : 0
Австралия
1:0 Месси – 2'   2:0 Песселья – 68'
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