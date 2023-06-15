Аргентина обыграла Австралию в товарищеском матче

Сборная Аргентины одержала победу над национальной командой Австралии в товарищеской игре со счётом 2:0.
В проходившем в Пекине (Китай) на стадионе Трудящихся матче команде Лионеля Скалони победу принесли голы нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси и защитника «Бетиса» Хермана Пеccельи.
Месси открыл счёт на второй минуте встречи, ассистировал ему хавбек «Челси» Энцо Фернандес. Песселья удвоил преимущество аргентинцев в середине второго тайма, голевую передачу ему отдал полузащитник мадридского «Атлетико» Родриго Де Поль.
Следующий товарищеский матч сборная Аргентины проведёт с национальной командой Индонезии 19 июня. В конце марта этого года команда Лионеля Скалони разгромила сборную Кюрасао со счётом 7:0 в товарищеском игре, в той встрече Месси оформил хет-трик.
- 15 июня 2023
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