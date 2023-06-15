Василий Уткин — о Лиге наций: кайфанул от матча Нидерланды — Хорватия

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал итоги матча 1/2 финала Лиги наций между сборными Нидерландов и Хорватии.

«Два новых международных турнира, появившихся в последнее время — третий еврокубок, Лига конференций, для клубов и турнир для сборных — Лига наций. Которая как раз разыгрывает трофей в эти дни. Я регулярно читаю, что Лига наций какое-то недоразумение, непонятно зачем, отбирает силы у игроков, ну, и так далее. Про Лигу конференция я такого не встречал. И это легко объяснить. Лига конференций играется на фоне двух более старинных и авторитетных турниров, всегда есть о чем поговорить помимо неё и, прямо скажем, на более интересные темы.

А когда играется Лига наций — жизнь замирает. Вот и сейчас она на первом и единственном плане. И начинается бубнёж. Помимо прочего, ведь и футбольные инфлюэнсеры тоже люди и хотят в отпуск. «Нации» мешают. Вон и партнёра на бусти-стрим не найдешь…

Мне даже немножко стыдно, что я вчера кайфанул от первого полуфинала Нидерланды — Хорватия. Футбол сборных; меньше коллективностей, больше индивидуального, нет игры строго от обороны, идет состязание, кто больше забьет. Азартно. Болельщики стонут, что их клубных любимцев задерживают перед отпуском, а я на протяжении матча отметил только одного игрока с кислой физиономией, по которой при желании можно было бы состроить теорию, что ему все это обрыдло.

Но это была физиономия Брозовича, он так, думаю, и на собственной свадьбе гулял. Ну, вот такое у человека лицо, так вот он его надел и носит. Строго говоря, все голы следствие ошибок. Первый гол голландцев — провал центра обороны хорватов, так там не было Гвардиола. И Ловрен закончил. Комбинация голевая и удар на загляденье. Потом Коди Гакпо играет у своей штрафной на манер Магуайра, привозит пенальти.

Далее четыре защитника, то есть все, кто был в наличии, все на своих местах смотрят, как Пашалича выводят на удар почти с линии вратарской. Посмотрели, уверен, с удовольствием. Потом хорваты вполне спокойно отбивают финальный штурм, уже и вратарь Байло зря к ним в штрафную сбегал, как вдруг в самый последний момент втроём кидаются выносить один мяч и, естественно — «Наташа, мы все уронили»…

Но ведь при этом первый гол в матче — шикарная комбинация. Ошибка обороны использована с блеском. Неловкость Гакпо моментальным индивидуальным прессингом наказывает лично Модрич. В очередной раз задумываешься, как он это делает. Ну, и довольно примеров. Это было зажигательно, азартно и весело, и ещё тем, кто посмотрел до конца, бонус — ещё полчаса дополнительного времени.

Второго полуфинала я прямо-таки жду сегодня. Чуть позже выложу видеопрогноз, и, разумеется, у меня на бусти будет стрим», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Сборная Нидерландов уступила Хорватии в 1/2 финала Лиги наций со счётом 2:4. В финале хорваты сыграют с победителем пары Италия — Испания.