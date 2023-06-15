Андрей Аршавин — гендиректору «Зенита»: кажется, что Игорь Денисов может заменить Кузяева

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин предложил гендиректору клуба Александру Медведеву заменить полузащитника команды Далера Кузяева экс-футболистом сине-бело-голубых Игорем Денисовым.
«Александр Иванович, мне кажется, что Игорь Денисов может заменить Кузяева, нет? Если Далер уедет в Европу, то можно рассмотреть. Если нужен агент, то вы знаете, кому звонить (в этот момент показывает на себя. — Прим. «Чемпионата»)», — передаёт слова Аршавина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, ранее сообщалось, что в услугах Далера Кузяева заинтересован турецкий «Бешикташ». Отмечалось, что 30-летний российский полузащитник может стать игроком стамбульского клуба в самое ближайшее время.
В прошлом сезоне Кузяев провёл 26 матчей за «Зенит» в рамках РПЛ, забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.
- 15 июня 2023
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