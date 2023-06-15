Хомуха: Кузяев добился всего в России и теперь хочет попробовать себя за рубежом

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха прокомментировал возможный переход полузащитника сине-бело-голубых Далера Кузяева в турецкий «Бешикташ».

«Переход Кузяева в «Бешикташ» зависит от того, чего хочет сам Далер. Он уже добился всего в России и теперь хочет попробовать себя за рубежом. Именно в этом кроется его возможный уход из «Зенита». «Бешикташ» — это один из столпов турецкого футбола. Этот клуб сопоставим по уровню с «Зенитом», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

Напомним, Далер Кузяев является пятикратным чемпионом России (2019, 2020, 2021, 2022, 2023), обладателем Кубка России (2020) и дважды Суперкубка России (2021, 2022).

В сезоне-2022/2023 победителем Российской Премьер-Лиги стал «Зенит». Сине-бело-голубые выиграли чемпионат России пятый раз подряд.