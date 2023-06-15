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В «Коринтиансе» встретили заявление гендиректора «Зенита» о выкупе Мантуана с удивлением

В «Коринтиансе» встретили заявление гендиректора «Зенита» о выкупе Мантуана с удивлением
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В «Коринтиансе» встретили заявление генерального директора «Зенита» Александра Медведева о выкупе полузащитника Густаво Мантуана с удивлением, сообщает Lance.

По информации источника, бразильский клуб на данный момент не получал официального предложения по хавбеку. В ближайшее время представители «Коринтианса» проведут встречу с агентом 21-летнего футболиста, чтобы окончательно решить вопрос о его будущем.

Ранее председатель правления «Зенита» заявил, что санкт-петербургский клуб выкупил Мантуана. Напомним, бразилец выступает за питерцев с 29 июня 2022 года. Арендное соглашение футболиста истекает в конце текущего месяца.

В сезоне-2022/2023 на счету Мантуана 29 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Ранее сообщалось о желании Мантуана продолжать карьеру в «Зените».

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