Видеообзор ретроматча «Зенит» — сборная России

Завершился ретроматч между сборной России и «Зенитом», итоговый счёт — 1:1. По голу забили полузащитник национальной команды Евгений Алдонин и нападающий сине-бело-голубых Павел Погребняк. Игра прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
Матч состоялся в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Игра была приурочена к 15‑летию победы сине‑бело‑голубых в Кубке УЕФА и бронзовых медалей национальной команды на Евро‑2008.
Обзор матча «Зенит» — сборная России предоставлен официальным аккаунтом РФС в Youtube.
В стартовом составе сборной России на поле появились Габулов, Шишкин, Колодин, Янбаев, Алдонин, Каряка, Семшов, Аленичев, Билялетдинов, Титов и Кириченко.
У «Зенита» вышли Малафеев, Игонин, Вьештица, Жирков, Широков, Зырянов, Денисов, Цветков, Файзулин, Аршавин и Погребняк.
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