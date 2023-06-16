Манчини: сборной Италии не хватает хороших нападающих

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подвёл итоги полуфинала Лиги наций с Испанией (1:2).

«Испания заслужила победу, несмотря на то что поздно забила решающий гол. Тактически наша игра, немного отличалась от того, что была обычно. Вероятно, это стоило нам гола в конце. Мы начали обновлять состав на групповом этапе турнира. Но это не стало причиной поражения. У нас есть несколько неплохих ребят, и Фраттези играл хорошо.

В первом тайме мы играли по схеме 3-5-2, и всё прошло неплохо, как мы и ожидали. Мы потускнели [после перерыва], и у нас были проблемы с отбором мяча. Во втором тайме мы постоянно находились под давлением, и всё могло сложиться иначе, вернись мы к нашей привычной схеме 4-3-3. Мы могли бы вернуться к четверке защитников после замены Бонуччи, но при этом бы чуть отдали владение. Могли играть с более высокой линией обороны и смелее действовать в атаке во втором тайме. Мы слишком сбавили обороты.

На данный момент у нас есть несколько отличных полузащитников и защитников, но не хватает хороших нападающих. Я надеюсь, что в будущем игроки молодежных сборных смогут подтянуться», — приводит официальный сайт УЕФА слова Манчини.

В матче за третье место Лиги наций Италия сыграет с Нидерландами 18 июня.