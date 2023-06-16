«Похожи, когда он неудачно мяч принимает». Погребняк сравнил себя с Холандом по стилю игры

Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Павел Погребняк сравнил игру нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда со своими выступлениями.

«Похожи ли Павел Погребняк и Эрлинг Холанд по стилю игры? Похожи, когда он неудачно мяч принимает. Он, конечно, более координированный. Холанд — модернизированная версия меня», — приводит слова Погребняка КП Спорт.

По ходу карьеры Павел Погребняк выступал за московский «Спартак», «Балтику», «Химки», «Шинник», «Томь», «Зенит», «Штутгарт», «Рединг», «Фулхэм», «Динамо», «Тосно» и «Урал».

Напомним, Холанд в составе «Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов. Форвард выступает за «горожан» с 2022 года. Контрактное соглашение норвежца с клубо рассчитано до 2027 года. В прошлом сезоне форвард провёл 53 матча во всех турнирах, в которых забил 52 гола и сделал 9 результативных передач.

Отец Холанда кидается едой и ругается с фанатами «Реала»: