«ПСЖ» в шоке». Неожиданное письмо Мбаппе открывает ему дорогу в «Реал»

Этим летом уже состоялось несколько значимых сделок. Так, Лионель Месси уехал в США, Карим Бензема — в Саудовскую Аравию, а Джуд Беллингем перешёл в «Реал». А теперь все обсуждают поведение Килиана Мбаппе и его будущее.

Звёздный нападающий уведомил руководство «ПСЖ» (при помощи письма), что не намерен продлевать контракт, который истекает следующим летом (L’Equipe и RMC Sport). Позднее информацию подтвердил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо. Боссы французского клуба недовольны таким поведением игрока. Варианта два: либо Мбаппе подпишет новый контракт, либо его продадут. Столичная команда не собирается отпускать Килиана через год в статусе свободного агента.

За всей ситуацией очень внимательно следят в Мадриде. По информации Marca, «Реал» изучает варианты, при которых возможен трансфер игрока. В Испании утверждают, что мадридский клуб подготовлен с финансовой сточки зрения. Президент «Реала» Флорентино Перес готов атаковать рынок серьёзными суммами, а Мбаппе входит в шорт-лист кандидатов на усиление состава. Ранее «Реал» заплатил приличные деньги за Беллингема (€ 103 млн, данные Transfermarkt) и теперь готов замахнуться на более статусного футболиста.

Президент «Реала» Флорентино Перес Фото: Borja B. Hojas/Getty Images

В Париже очень недовольны действиями игрока. Там думают, что Килиан делает всё, чтобы его продали в другой клуб. В «ПСЖ» считают, что Мбаппе нанёс им удар в спину», — цитата из издания Le Parisien. Клуб готов расстаться с футболистом за € 180 млн. Хотя в некоторых источниках проскакивает информация, что парижане могут продать нападающего в любой клуб, кроме «Реала».

Журналист Алейш Женеро и вовсе утверждает, что Килиан ещё несколько месяцев назад принёс извинения Пересу. Летом 2022 года казалось, что Мбаппе перейдёт в «Реал», однако тот в последний момент продлил контракт с «ПСЖ». Согласно данным журналиста, Килиан считает то решение худшим в жизни.

Килиан Мбаппе Фото: Julian Finney/Getty Images

Кстати, парижан удивил поступок Мбаппе, который отправил специальное письмо со своим решением. Дело в том, что контракт в любом случае не подлежал продлению с 1 августа. По информации Романо, «в «ПСЖ» в шоке от такого поступка игрока». Похоже, нас ждёт ещё одна сага. И предсказать, чем она завершится, пока тяжело. Журналист Ману Карреньо сообщил, парижский клуб действительно планирует продать Мбаппе этим летом, но ни в коем случае не в «Реал». Хотя в таком случае важно услышать самого Килиана.