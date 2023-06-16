Кварацхелия вошёл в топ-5 самых дорогих игроков Серии A
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Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов итальянской Серии A.
Самым дорогим футболистом чемпионата Италии стал нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, оцениваемый в € 120 млн. Грузинский одноклубник нигерийца Хвича Кварацхелия занял четвёртую строчку рейтинга самых дорогих игроков благодаря ценнику в € 85 млн.
Полностью топ-10 самых дорогих футболистов Серии A выглядит следующим образом:
- Виктор Осимхен («Наполи», € 120 млн).
- Рафаэл Леау («Милан», € 90 млн).
- Лаутаро Мартинес («Интер», € 85 млн).
- Хвича Кварацхелия («Наполи», € 85 млн).
- Николо Барелла («Интер», € 75 млн).
- Душан Влахович («Ювентус», € 70 млн).
- Тео Эрнандес («Милан», € 60 млн).
- Алессандро Бастони («Инер», € 60 млн).
- Ким Мин Джэ («Наполи», € 60 млн).
- Сергей Милинкович-Савич («Лацио», € 50 млн).
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