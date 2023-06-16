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Кварацхелия вошёл в топ-5 самых дорогих игроков Серии A

Кварацхелия вошёл в топ-5 самых дорогих игроков Серии A
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Интернет-портал Transfermarkt обновил рыночные стоимости футболистов итальянской Серии A.

Самым дорогим футболистом чемпионата Италии стал нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, оцениваемый в € 120 млн. Грузинский одноклубник нигерийца Хвича Кварацхелия занял четвёртую строчку рейтинга самых дорогих игроков благодаря ценнику в € 85 млн.

Полностью топ-10 самых дорогих футболистов Серии A выглядит следующим образом:

  1. Виктор Осимхен («Наполи», € 120 млн).
  2. Рафаэл Леау («Милан», € 90 млн).
  3. Лаутаро Мартинес («Интер», € 85 млн).
  4. Хвича Кварацхелия («Наполи», € 85 млн).
  5. Николо Барелла («Интер», € 75 млн).
  6. Душан Влахович («Ювентус», € 70 млн).
  7. Тео Эрнандес («Милан», € 60 млн).
  8. Алессандро Бастони («Инер», € 60 млн).
  9. Ким Мин Джэ («Наполи», € 60 млн).
  10. Сергей Милинкович-Савич («Лацио», € 50 млн).
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