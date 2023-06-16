Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Голкипер Андрей Лунёв сравнил футбол в России и Германии

Голкипер Андрей Лунёв сравнил футбол в России и Германии
Аудио-версия:
Комментарии

Российский голкипер Андрей Лунёв, ранее выступавший в немецком «Байере», сравнил уровень футбола в России и Германии.

«У них очень крутой уровень и атмосфера. Даже во второй лиге. Тот же «Гамбург» — очень хорошая команда, но не может вернуться в Бундеслигу. Команда третьего дивизиона «Эльверсберг» играла с нами на Кубок. Мы приехали к ним — они в порядке. Опять же — болельщики, атмосфера… Да, мы приехали на вальяже, но они абсолютно заслуженно нас обыграли.

Там уровень довольно высокий, все умеют играть. Причём именно играют в футбол. Нет такого, чтобы все встали вместе, и всё: стоим, ребята, какой‑нибудь стандарт, и всё. Как у нас, многие команды так играли.

На кого намекаю? Раньше многие так играли. Стало модным играть в пять защитников. А там все играют в открытый футбол. У кого меньше брака, тот и побеждает», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

Материалы по теме
Экс-голкипер «Зенита» Андрей Лунёв сообщил, что хочет продолжить карьеру в Европе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023