Голкипер Андрей Лунёв сравнил футбол в России и Германии

Российский голкипер Андрей Лунёв, ранее выступавший в немецком «Байере», сравнил уровень футбола в России и Германии.

«У них очень крутой уровень и атмосфера. Даже во второй лиге. Тот же «Гамбург» — очень хорошая команда, но не может вернуться в Бундеслигу. Команда третьего дивизиона «Эльверсберг» играла с нами на Кубок. Мы приехали к ним — они в порядке. Опять же — болельщики, атмосфера… Да, мы приехали на вальяже, но они абсолютно заслуженно нас обыграли.

Там уровень довольно высокий, все умеют играть. Причём именно играют в футбол. Нет такого, чтобы все встали вместе, и всё: стоим, ребята, какой‑нибудь стандарт, и всё. Как у нас, многие команды так играли.

На кого намекаю? Раньше многие так играли. Стало модным играть в пять защитников. А там все играют в открытый футбол. У кого меньше брака, тот и побеждает», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».