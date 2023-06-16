Голкипер Андрей Лунёв сравнил футбол в России и Германии

Российский голкипер Андрей Лунёв, ранее выступавший в немецком «Байере», сравнил уровень футбола в России и Германии.
«У них очень крутой уровень и атмосфера. Даже во второй лиге. Тот же «Гамбург» — очень хорошая команда, но не может вернуться в Бундеслигу. Команда третьего дивизиона «Эльверсберг» играла с нами на Кубок. Мы приехали к ним — они в порядке. Опять же — болельщики, атмосфера… Да, мы приехали на вальяже, но они абсолютно заслуженно нас обыграли.
Там уровень довольно высокий, все умеют играть. Причём именно играют в футбол. Нет такого, чтобы все встали вместе, и всё: стоим, ребята, какой‑нибудь стандарт, и всё. Как у нас, многие команды так играли.
На кого намекаю? Раньше многие так играли. Стало модным играть в пять защитников. А там все играют в открытый футбол. У кого меньше брака, тот и побеждает», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».
- 16 июня 2023
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