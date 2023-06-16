Экс-голкипер «Зенита» Андрей Лунёв сообщил, что хочет продолжить карьеру в Европе

Бывший вратарь «Зенита» Андрей Лунёв заявил, что в первую очередь для продолжения карьеры рассматривает варианты из Европы.

«Я всё рассматриваю, но хотелось бы остаться в Европе. Хочется поиграть на хорошем уровне. Силы есть, здоровье есть», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

Лунев с лета 2021 года выступал за леверкузенский «Байер». В мае немецкий клуб объявил об уходе российского вратаря по окончании сезона в связи с истечением срока действия контракта. Ранее в своей профессиональной карьере российский вратарь представлял такие клубы, как «Зенит», «Уфа», «Сатурн» и «Торпедо».

В период с 2017 по 2018 год Лунёв также играл за сборную России. Он попал в основную заявку национальной команды на домашний чемпионат мира-2018.