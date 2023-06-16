Орещук назвал свою главную ошибку на посту спортивного директора «Динамо»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук назвал свою главную ошибку на этом посту, отметив, что бело-голубым не хватило времени, чтобы команда сыгралась.
«Когда ты меняешь 70% команды, ты должен понимать, что первое время коллектив будет барахтаться. Все банально находятся в разном физическом состоянии. Тогда мы об этом не думали. У нас игроки приходили по ходу сезона, некоторые были не готовы физически. Получилось так, что мы ушли, команда в небольшой перерыв набрала форму и выдала мощный отрезок. Нам просто не хватило немного времени», — приводит слова Орещука «Евро-Футбол.Ру».
Орещук дважды приходил и покидал «Динамо» в 2016 и 2019 годах. За два периода работы функционер в совокупности не продержался на посту спортивного директора более года.
- 16 июня 2023
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