Мариано Диас, Патрик Шик и Венсан Абубакар могли перейти в «Динамо» при Орещуке

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук рассказал, какие футболисты могли пополнить состав бело-голубых, когда он занимался делами команды.

«Мог оказаться Мариано Диас из «Реала», вели переговоры с Патриком Шиком. Ещё был камерунский форвард. Разговаривали с Шупо-Мотингом, но до конкретики не дошло. Абубакара не взяли только из-за того, что он был после травмы. Побоялись. Я настаивал на нём, но Ярдошвили сказал, что страшно после травмы крестов с лишним весом брать. Везде были нюансы. Возникали проблемы либо с другим клубом, либо с агентами, либо с медицинским состоянием», — приводит слова Орещука «Евро-Футбол.Ру».

Орещук дважды приходил в «Динамо» на позицию спортивного директора в 2016 и 2019 годах.