Колодин: кто сейчас в РПЛ «пушка страшная»? Игорь Акинфеев. У него самый сильный удар

Бывший защитник сборной России Денис Колодин считает, что у голкипера ПФК ЦСКА Игоря Акинфеева самый сильный удар в Российской Премьер-Лиге на данный момент и его можно назвать знаменитым выражением «пушка страшная». Напомним, определение «пушка страшная» появилась как раз благодаря Колодину — так защитника сборной назвал комментатор Георгий Черданцев во время матча 1/4 финала чемпионата Европы 2008 года с Нидерландами (3:1).

«Кто сейчас в РПЛ «пушка страшная»? Всегда говорил, что Игорь Акинфеев. У него самый сильный удар. Он до сих пор голевые раздаёт», — сказал Колодин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, накануне Денис Колодин принял участие в ретроматче сборной России и «Зенита».