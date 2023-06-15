Колодин — о ретроматче: сил нет вообще! Не играл пять лет. Не знаю, зачем подписался

Бывший защитник «Динамо» Денис Колодин высказался о своём участии в ретроматче между сборными России и «Зенитом».
«Сил просто нет вообще! Я не играл лет пять. Не знаю, зачем я подписался под это. Лучше быть тренером: спокойно сидеть и не бегать. Когда были силы, то маленько можно было. Сейчас вообще нет сил. У Габулова спину прихватило после первого сейва? Старость не радость. Дорогу молодым», — сказал Колодин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, встреча проходит в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума и приурочена к 15‑летию победы сине‑бело‑голубых в Кубке УЕФА и к бронзовым медалям национальной команды на Евро‑2008. Колодин был в составе сборной России на том турнире.
- 15 июня 2023
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