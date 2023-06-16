Файзулин: не могу назвать наш «Зенит» 2008 года сильнейшим. Сейчас тоже приличная бригада
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Бывший футболист Виктор Файзулин сравнил нынешний «Зенит» с составом 2008 года.
«Мне сложно сравнить «Зенит»-2008 и нынешний. Не люблю такие вопросы. У нас были хорошие игроки, да и сейчас тоже приличная бригада. Я не могу назвать наш «Зенит» 2008 года сильнейшим. Сложно сказать», — сказал Виктор Файзулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Вчера, 15 июня, в рамках спортивной программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялся ретроматч составов «Зенита» и сборной России 2008 года. Игра была приурочена к 15‑летию победы сине‑бело‑голубых в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды России на Евро‑2008. Команды сыграли вничью со счётом 1:1.
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- 16 июня 2023
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