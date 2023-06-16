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Братья Миранчуки проводят отпуск вместе

Братья Миранчуки проводят отпуск вместе
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Полузащитник итальянской «Аталанты», выступающий на правах аренды за «Торино», Алексей Миранчук и его брат Антон, футболист «Локомотива», проводят отпуск вместе. Фотографией с отдыха поделился Алексей Миранчук в социальной сети.

Фото: Личный архив Алексея Миранчука

Срок арендного соглашения Алексея Миранчука завершится 30 июня. В сезоне-2022/2023 чемпионата Италии он провёл 29 матчей, забил четыре мяча и оформил пять голевых передач. Также на счету полузащитника два матча в Кубке Италии. Результативными действиями игрок не отметился. Ранее сообщалось о переговорах между клубами о выкупе прав на россиянина.

Антон Миранчук в завершившемся сезоне провёл 34 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 11 мячей и оформил пять голевых передач.

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