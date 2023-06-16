Забитый мяч Алексея Миранчука признан лучшим голом «Торино» в сезоне

Гол российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в ворота «Вероны» признан лучшим в клубе в сезоне-2022/2023. Об этом сообщил «твиттер» итальянского клуба.

Миранчук отличился в матче 16-го тура Серии А, который состоялся 4 января 2023 года. Россиянин пробил левой ногой из-за штрафной площади в ближний верхний угол. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Алексей Миранчук выступает в «Торино» на правах аренды из «Аталанты». Срок арендного соглашения завершится 30 июня. В сезоне-2022/2023 чемпионата Италии Миранчук провёл 29 матчей, забил четыре мяча и оформил пять голевых передач. Также на счету полузащитника два матча в Кубке Италии. Результативными действиями игрок не отметился. Ранее сообщалось о переговорах между клубами о выкупе прав на россиянина.