Забитый мяч Алексея Миранчука признан лучшим голом «Торино» в сезоне

Гол российского полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в ворота «Вероны» признан лучшим в клубе в сезоне-2022/2023. Об этом сообщил «твиттер» итальянского клуба.
Миранчук отличился в матче 16-го тура Серии А, который состоялся 4 января 2023 года. Россиянин пробил левой ногой из-за штрафной площади в ближний верхний угол. Встреча завершилась вничью — 1:1.
Алексей Миранчук выступает в «Торино» на правах аренды из «Аталанты». Срок арендного соглашения завершится 30 июня. В сезоне-2022/2023 чемпионата Италии Миранчук провёл 29 матчей, забил четыре мяча и оформил пять голевых передач. Также на счету полузащитника два матча в Кубке Италии. Результативными действиями игрок не отметился. Ранее сообщалось о переговорах между клубами о выкупе прав на россиянина.
- 16 июня 2023
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