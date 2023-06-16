Игрок «Спартака» Денисов: стараюсь не читать комментарии, особенно болельщиков «Зенита»

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о реакции болельщиков санкт-петербургского «Зенита» на инцидент с дракой игроков красно-белых и сине-бело-голубых во время матча группового этапа Кубка России (0:0, 4:3 пен.).
«Кто включил повтор драки в раздевалке? Этого я не знаю, но то, что происходит в раздевалке, там и должно оставаться. Изначально неправильно, что что-то из неё вылезло в интернет. Но, опять же, это эмоции. Мы должны были их выплеснуть. А посмотреть какие-то моменты сразу после матча для нас абсолютно нормально. Просто в этой игре драка стала одним из самых ярких моментов.
Гневные комментарии болельщиков «Зенита»? Опять же, стараюсь не читать, тем более болельщиков «Зенита». Питерцы вышли только в Путь регионов, их болельщики искали виноватых. Может быть, таким образом они и выплеснули весь негатив», — приводит слова Денисова «Матч ТВ».
- 16 июня 2023
-
15:10
-
15:10
-
15:06
-
15:00
-
14:58
-
14:42
-
14:36
-
14:30
-
14:30
-
14:27
-
14:10
-
14:05
-
14:04
-
14:00
-
13:59
-
13:53
-
13:37
-
13:35
-
13:32
-
13:30
-
13:26
-
13:22
-
13:00
-
12:56
-
12:51
-
12:48
-
12:35
-
12:30
-
12:29
-
12:22
-
12:22
-
12:06
-
12:00
-
11:58
-
11:49