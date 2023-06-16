Игрок «Спартака» Денисов: стараюсь не читать комментарии, особенно болельщиков «Зенита»

Полузащитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о реакции болельщиков санкт-петербургского «Зенита» на инцидент с дракой игроков красно-белых и сине-бело-голубых во время матча группового этапа Кубка России (0:0, 4:3 пен.).

«Кто включил повтор драки в раздевалке? Этого я не знаю, но то, что происходит в раздевалке, там и должно оставаться. Изначально неправильно, что что-то из неё вылезло в интернет. Но, опять же, это эмоции. Мы должны были их выплеснуть. А посмотреть какие-то моменты сразу после матча для нас абсолютно нормально. Просто в этой игре драка стала одним из самых ярких моментов.

Гневные комментарии болельщиков «Зенита»? Опять же, стараюсь не читать, тем более болельщиков «Зенита». Питерцы вышли только в Путь регионов, их болельщики искали виноватых. Может быть, таким образом они и выплеснули весь негатив», — приводит слова Денисова «Матч ТВ».