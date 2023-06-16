Магомед-Шапи Сулейманов сообщил, что вряд ли останется в «Краснодаре»
Поделиться
Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов сообщил, что, скорее всего, покинет краснодарский клуб. Футболист сообщил, что не получал предложения от казанского «Рубина», несмотря на информацию, распространяемую в СМИ.
«Меня отправляют в Казань? Пока нечего сказать по этому поводу. Слышал про интерес клуба, но предложения не получал. Идут разные процессы, ещё не знаю, где буду играть в следующем сезоне. Что с «Краснодаром»? Осталось два года контракта. Созванивался с генеральным директором, обсудили ситуацию. Ничего конкретного сказать не могу, но думаю, что вряд ли останусь в краснодарском клубе», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».
23-летний Сулейманов в прошедшем сезоне играл на правах аренды за «Хапоэль» (Беэр-Шева).
Комментарии
- 16 июня 2023
-
16:43
-
16:35
-
16:30
-
16:26
-
16:26
-
16:17
-
16:09
-
16:06
-
16:05
-
16:03
-
16:00
-
15:53
-
15:41
-
15:40
-
15:30
-
15:30
-
15:25
-
15:20
-
15:16
-
15:10
-
15:10
-
15:06
-
15:00
-
14:58
-
14:42
-
14:36
-
14:30
-
14:30
-
14:27
-
14:10
-
14:05
-
14:04
-
14:00
-
13:59
-
13:53
Партнерский контент