Магомед-Шапи Сулейманов сообщил, что вряд ли останется в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов сообщил, что, скорее всего, покинет краснодарский клуб. Футболист сообщил, что не получал предложения от казанского «Рубина», несмотря на информацию, распространяемую в СМИ.

«Меня отправляют в Казань? Пока нечего сказать по этому поводу. Слышал про интерес клуба, но предложения не получал. Идут разные процессы, ещё не знаю, где буду играть в следующем сезоне. Что с «Краснодаром»? Осталось два года контракта. Созванивался с генеральным директором, обсудили ситуацию. Ничего конкретного сказать не могу, но думаю, что вряд ли останусь в краснодарском клубе», — приводит слова Сулейманова «Матч ТВ».

23-летний Сулейманов в прошедшем сезоне играл на правах аренды за «Хапоэль» (Беэр-Шева).