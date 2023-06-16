Спортдиректор «Факела»: Акбашев ушёл в «Ростов», потому что там предложили большие деньги

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов прокомментировал новость о том, что 31-летний полузащитник воронежской команды Роман Акбашев подписал контракт с «Ростовом». Он подтвердил эту информацию, добавив, что в «Ростове» ему предложили большие деньги.

«Да, правда, что Акбашев ушёл в «Ростов». Он, конечно, был хорошим футболистом для нашей команды. Почему не смогли удержать? Потому что предложили большие деньги. Конечно, вместо него будет другой игрок», — приводит слова Котова Metaratings.

В сезоне-2022/2023 на счету Акбашева 34 матча за «Факел» во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и четырьмя результативными передачами. Он стал вторым бомбардиром воронежского клуба и помог команде сохранить место в РПЛ на следующий сезон. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 0,8 млн.