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«Манчестер Сити» готов отпустить Мареску, «Лестер» утрясает детали сделки

«Манчестер Сити» готов отпустить Мареску, «Лестер» утрясает детали сделки
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«Лестер Сити» в скором времени завершит обсуждение последних деталей соглашения о назначении Энцо Марески новым главным тренером. Итальянский инсайдер Фабрицио Романо сообщает о переходе Марески на самостоятельную работу как о свершившемся факте.

«Манчестер Сити» уже проинформирован и готов дать помощнику Хосепа Гвардиолы зелёный свет.

Напомним, «лисы» покинули АПЛ через девять лет после возвращения в элитный дивизион. В сезоне-2003/2004 команда также покидала Премьер-лигу. После возвращения в АПЛ в 2014 году «Лестер» ни разу не вылетал в Чемпионшип.

Команда под руководством Клаудио Раньери сенсационно выиграла чемпионат Англии в сезоне-2015/2016. После вылета из АПЛ «Лестер» потерял игроков на общую сумму € 95 млн.

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