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«Челси» объявил об уходе Тьемуэ Бакайоко

«Челси» объявил об уходе Тьемуэ Бакайоко
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Полузащитник Тьемуэ Бакайоко покинул «Челси», сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Бакайоко не вошёл в список игроков, которые останутся в клубе на следующий сезон. «Челси» поблагодарил игрока за выступление в составе команды. Бакайоко перешёл к синим из Монако ещё в 2017 году и часто выступал под руководством Антонио Конте, сыграв 43 матча. Тьемуэ принял участие в победе «Челси» в Кубке Англии в 2018 году, забив в том розыгрыше три гола.

Бакайоко провёл несколько сезонов в арендах, выступая за «Монако», «Наполи» и «Милан», в составе которого выиграл чемпионат Италии. В минувшем сезоне Серии А игрок принял участие в трёх матчах «россонери», не отметившись результативными действиями.

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