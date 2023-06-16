«Челси» объявил об уходе Тьемуэ Бакайоко

Полузащитник Тьемуэ Бакайоко покинул «Челси», сообщается на официальном сайте лондонского клуба.

Бакайоко не вошёл в список игроков, которые останутся в клубе на следующий сезон. «Челси» поблагодарил игрока за выступление в составе команды. Бакайоко перешёл к синим из Монако ещё в 2017 году и часто выступал под руководством Антонио Конте, сыграв 43 матча. Тьемуэ принял участие в победе «Челси» в Кубке Англии в 2018 году, забив в том розыгрыше три гола.

Бакайоко провёл несколько сезонов в арендах, выступая за «Монако», «Наполи» и «Милан», в составе которого выиграл чемпионат Италии. В минувшем сезоне Серии А игрок принял участие в трёх матчах «россонери», не отметившись результативными действиями.