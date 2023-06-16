«Челси» объявил об уходе Тьемуэ Бакайоко
Поделиться
Полузащитник Тьемуэ Бакайоко покинул «Челси», сообщается на официальном сайте лондонского клуба.
Бакайоко не вошёл в список игроков, которые останутся в клубе на следующий сезон. «Челси» поблагодарил игрока за выступление в составе команды. Бакайоко перешёл к синим из Монако ещё в 2017 году и часто выступал под руководством Антонио Конте, сыграв 43 матча. Тьемуэ принял участие в победе «Челси» в Кубке Англии в 2018 году, забив в том розыгрыше три гола.
Бакайоко провёл несколько сезонов в арендах, выступая за «Монако», «Наполи» и «Милан», в составе которого выиграл чемпионат Италии. В минувшем сезоне Серии А игрок принял участие в трёх матчах «россонери», не отметившись результативными действиями.
Материалы по теме
Комментарии
- 16 июня 2023
-
18:05
-
18:00
-
17:50
-
17:50
-
17:39
-
17:30
-
17:29
-
17:29
-
17:27
-
17:13
-
17:00
-
16:59
-
16:47
-
16:43
-
16:35
-
16:30
-
16:26
-
16:26
-
16:17
-
16:09
-
16:06
-
16:05
-
16:03
-
16:00
-
15:53
-
15:41
-
15:40
-
15:30
-
15:30
-
15:25
-
15:20
-
15:16
-
15:10
-
15:10
-
15:06
Партнерский контент