Алексей Ионов: итоги сезона для «Краснодара»? Не получился заключительный рывок

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов подвёл итоги прошедшего футбольного сезона.

«Итоги сезона для «Краснодара»? Команда проделала большой путь. Через Путь регионов дошла до Суперфинала. Считаю, что это был хороший отрезок сезона.

Были игры через два дня на третий — постоянно матчи. Но не получился заключительный рывок», — сказал Ионов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Краснодар» финишировал на шестой строчке турнирной таблицы, набрав 48 очков после 30 туров. «Быки» вышли в Суперфинал Фонбет Кубка России, где встречались с московским ЦСКА в «Лужниках». Основное время матча завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались армейцы (6:5).