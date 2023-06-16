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Евгений Чернов расторгнет контракт с «Краснодаром» и подпишет соглашение с «Ростовом»

Евгений Чернов расторгнет контракт с «Краснодаром» и подпишет соглашение с «Ростовом»
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Защитник «Краснодара» Евгений Чернов расторгнет контракт с клубом и перейдёт в «Ростов». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, расторжение контракта будет оформлено по обоюдному согласию сторон.

30-летний Чернов прошедший сезон провёл в «Ростове» на правах аренды. Крайний защитник сыграл 30 матчей во всех турнирах, отметившись в них двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Контракт Чернова с «Краснодаром» был рассчитан ещё на один сезон. Краснодарский клуб покупал защитника именно у «Ростова» в 2020 году. Сумма трансфера составила € 3 млн. Сейчас интернет-портал Transfermarkt оценивает защитника в € 1 млн.

Ранее Чернов играл за «Томь», «Оренбург», «Енисей», «Тосно» и санкт-петербургский «Зенит».

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