Источник: Аршавин покинет «Зенит» 1 июля

Заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин покинет клуб. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Отмечается, что с большой долей вероятности Аршавин оставит должность 1 июля.

Ранее появилась информация, что в правление клуба войдут исполнительный директор Максим Погорелов и главный тренер Сергей Семак.

Аршавин выступал за «Зенит» в 1999–2008 и 2012–2015 годах. В составе сине-бело-голубых Андрей трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА. Карьеру игрок закончил в 2018 году в составе казахстанского «Кайрата». Аршавин проходил обучение в Центре повышения квалификации тренеров Академии «Зенита», где получил лицензию категории С.