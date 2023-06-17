У Германии две победы в последних семи матчах

Сборная Германии уступила национальной команде Польши со счётом 0:1 в товарищеском матче. Таким образом, у подопечных Ханс-Дитера Флика две победы в последних семи матчах.

На чемпионате мира в Катаре Германия уступила Японии (1:2), сыграла вничью с Испанией (1:1) и победила Коста-Рику (4:2). На том чемпионате немцы не вышли из группы. В товарищеских матчах после первенства планеты Германия победила Перу (2:0), уступила Бельгии (2:3) и сыграла вничью с Украиной (3:3).

Польша занимает второе место в турнирной таблице группы E квалификации Евро-2024. Команда набрала три очка в двух матчах, проиграв на старте кампании Чехии (1:3), а во 2-м туре одолев команду Албании (1:0). Сборная Германии не участвует в отборе, поскольку получила право на участие в финальной части чемпионата Европы на правах хозяйки турнира.