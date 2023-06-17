Алексей Миранчук вернётся в «Аталанту», но «Торино» попытается возобновить переговоры
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После завершения сезона в Серии А «Торино» начал составлять планы на летнее трансферное окно, изучая возможности усилить состав. Команда больше всего заинтересована в атакующих полузащитниках и попытается возобновить переговоры с «Аталантой» по российскому хавбеку Алексею Миранчуку, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Напомним, в «Торино» посчитали сумму выкупа, прописанную в арендном соглашении Миранчука, в € 9,5 млн плюс бонус € 1,5 млн, завышенной. Руководство туринцев было готово выкупить россиянина за € 7 млн плюс бонусы, но «Аталанта» пока решила не торопиться с принятием решения по будущему Алексея.
27-летний Миранчук забил четыре гола и сделал шесть результативных передач в 31 матче за «Торино».
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