Алексей Миранчук вернётся в «Аталанту», но «Торино» попытается возобновить переговоры

После завершения сезона в Серии А «Торино» начал составлять планы на летнее трансферное окно, изучая возможности усилить состав. Команда больше всего заинтересована в атакующих полузащитниках и попытается возобновить переговоры с «Аталантой» по российскому хавбеку Алексею Миранчуку, сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, в «Торино» посчитали сумму выкупа, прописанную в арендном соглашении Миранчука, в € 9,5 млн плюс бонус € 1,5 млн, завышенной. Руководство туринцев было готово выкупить россиянина за € 7 млн плюс бонусы, но «Аталанта» пока решила не торопиться с принятием решения по будущему Алексея.

27-летний Миранчук забил четыре гола и сделал шесть результативных передач в 31 матче за «Торино».