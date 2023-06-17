Мария Погребняк подтвердила информацию о разводе c экс-футболистом сборной России

Дизайнер и блогер Мария Погребняк рассказала, что она действительно рассталась с мужем — бывшим футболистом сборной России, экс-нападающим «Спартака» и «Зенита» Павлом Погребняком.

«Не хотелось бы это комментировать, ну, если говорят, значит, не просто так говорят… Могу сказать, что мы остались в хороших отношениях, и, самое главное — родителями для наших детей», — приводит слова Погребняк «Московский комсомолец».

Напомним, слухи об уходе Павла из семьи появились в апреле, но бизнесвумен ранее заявляла, что информация об изменах мужа и ссорах на этой почве не соответствует действительности.

Мария и Павел познакомились ещё в школьные годы и прожили вместе больше 17 лет: официально расписались в 2006-м, а пышное торжество организовали лишь в 2014-м, уже став к тому моменту родителями троих сыновей.