Новичок «Зенита» Ду Кейрос трогательно попрощался с «Коринтиансом»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Ду Кейрос оставил трогательное письмо своему бывшему клубу «Коринтианс» перед окончательным переходом в российскую команду.

«Я ухожу с чувством благодарности. Я провёл в этом клубе больше 10 лет, я знаю здесь всех, начиная от тётушек-уборщиц и заканчивая президентом. Я провёл в этом клубе больше времени, чем дома. Я очень ценю, что был его частью и вырос здесь. Я храню все хорошие и плохие моменты в своём сердце, так как знаю, что и похвала, и критика способствуют моему росту как спортсмена.

Я люблю вас всех, болельщиков, партнёров по команде, персонал. Вы знаете, что я чувствую, вы моё сердце вне моей груди! Я надеюсь однажды вернуться домой», — написал Ду Кейрос в своих социальных сетях.

О переходе Ду Кейроса в «Зенит» было объявлено ещё зимой. Полузащитник перешёл в российский клуб в качестве компенсации за форварда Юри Алберто.