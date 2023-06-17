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Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Бешикташ»

Спортивный директор «Бешикташа» Джейхун Казанчи встретился с руководством «Барселоны», чтобы обсудить будущее нескольких футболистов каталонцев. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, «Бешикташ» заинтересован в приобретении защитника «Барселоны» Самуэля Юмтити, который после аренды в «Лечче» привлёк к себе внимание «Лиона» и нескольких итальянских клубов.

Также в ходе диалога Казанчи с представителями «Барселоны» упоминались имена нападающего Алекса Кольядо и защитника Серджино Деста.

Полузащитник Франк Кессье также стал одной из целей «Бешикташа», однако его высокая зарплата и желание остаться не способствуют его возможному уходу из «Барселоны».

Отметим, что в прошедшем сезоне Ла Лиги «Барселона» стала чемпионом Испании.

Кессье («Барселона») не смог забить из опасной позиции

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