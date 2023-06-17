Министр спорта Татарстана рассказал о задачах «Рубина» в РПЛ

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов ответил на вопрос о задачах казанского «Рубина» после возвращения в РПЛ.

«Что касается задач «Рубина», будем стремиться к первым строчкам! Мы хотим быть крепкой командой, конкурировать с лидерами чемпионата. Сейчас есть тренд на развитие и перезагрузку. Вот и болельщики вернулись на стадион, потому что все поверили в команду. Видно, что сегодня есть ментальная связь в команде. У нас был слоган «Вернёмся вместе». Так и получилось. Дальше — больше!» — сказал Леонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, сезон-2022/2023 «Рубин» после вылета из РПЛ провёл в Первой лиге. По итогам этого турнира команда заняла первое место и в сезоне-2023/2024 будет вновь участвовать в Премьер-Лиге.