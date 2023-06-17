Эдуард Менди может перейти в «Аль-Ахли» из Саудовской Аравии

Саудовский «Аль-Ахли» хочет подписать вратаря «Челси» Эдуарда Менди. Об этом сообщает Footmercato.

Клуб уже установил первые контакты. В минувшем сезоне английской Премьер-лиги сенегальский голкипер принял участие в 10 матчах синих, пропустив 14 голов. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего игрока в € 18 млн.

Ранее стало известно, что «Аль-Ахли» интересуется полузащитником «Манчестер Сити» Риядом Марезом. Клуб выразил готовность платить алжирскому футболисту € 50 млн за год плюс бонусы по двухлетнему контракту с опцией продления на один сезон.

«Аль-Ахли» провёл минувший сезон во второй по силе лиге Саудовской Аравии. Команда набрала 72 очка в 34 матчах, заняла первое место и вышла в высшую лигу.