Вердикт по делу Дани Алвеса вынесут осенью
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Стали известны новые подробности разбирательства с участием бразильского защитника Дани Алвеса, сообщает Sport.es со ссылкой на El Periodico.
Спустя несколько месяцев следствие подошло к концу. Сообщается, что суд над Алвесом, которого обвиняют в изнасиловании, состоится в октябре или ноябре. На сегодняшний день известно, что улики жертвы, включая результаты медицинского осмотра, изучение биоматериала обвиняемого, отпечатки пальцев и показания камер, опровергают данные футболистом показания.
Ранее суд отклонил просьбу игрока об освобождении под залог. Во время следствия Алвес несколько раз предоставлял разные версии случившегося, в последний раз подтвердив, что у него был половой акт с жертвой.
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