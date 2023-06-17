Вердикт по делу Дани Алвеса вынесут осенью

Стали известны новые подробности разбирательства с участием бразильского защитника Дани Алвеса, сообщает Sport.es со ссылкой на El Periodico.

Спустя несколько месяцев следствие подошло к концу. Сообщается, что суд над Алвесом, которого обвиняют в изнасиловании, состоится в октябре или ноябре. На сегодняшний день известно, что улики жертвы, включая результаты медицинского осмотра, изучение биоматериала обвиняемого, отпечатки пальцев и показания камер, опровергают данные футболистом показания.

Ранее суд отклонил просьбу игрока об освобождении под залог. Во время следствия Алвес несколько раз предоставлял разные версии случившегося, в последний раз подтвердив, что у него был половой акт с жертвой.