Португалия — Босния: хозяева открыли счёт в концовке первого тайма

В эти минуты проходит матч третьего тура группы J квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором сражаются сборная Португалии и сборная Боснии и Герцеговины. Команды играют на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 45-й минуте португальцы вышли вперёд — с передачи Бруну Фернандеша отличился Бернарду Силва. 1:0 в пользу подопечных Роберто Мартинеса.

После двух туров португальцы лидируют в группе J, набрав шесть очков из шести возможных. Разница мячей у команды Мартинеса — 10:0. Боснийцы занимают четвёртую строчку в таблице, набрав три очка благодаря победе над Исландией.

До этого в официальных матчах Португалия и Босния встречались четырежды: португальцы ни разу не уступали в этих играх (три победы и одна ничья). Общая разница мячей — 8:2 в пользу португальцев.