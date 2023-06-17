Португалия — Босния: стартовые составы команд на матч квалификации ЧЕ-2024

Сегодня, 17 июня, состоится матч третьего тура группы J квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором сразятся сборная Португалии и сборная Боснии и Герцеговины. Игра пройдёт на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Стали известны стартовые составы команд.

Стартовые составы:

Португалия: Кошта, Канселу, Антониу Силва, Рубен Диаш, Геррейру, Данилу Перейра, Пальинья, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Феликс, Роналду.

Босния: Шехич, Ахмедходжич, Саничанин, Баришич, Колашинац, Дедич, Хаджиахметович, Пьянич, Цимирот, Стеванович, Джеко.

После двух туров португальцы лидируют в группе J, набрав шесть очков из шести возможных. Разница голов у подопечных Роберто Мартинеса — 10:0. Боснийцы занимают четвёртую строчку в таблице, набрав три очка благодаря победе над Исландией.

До этого в официальных матчах Португалия и Босния встречались четырежды: португальцы ни разу не уступали в этих играх (три победы и одна ничья). Общая разница мячей — 8:2 в пользу португальцев.