ЦСКА продлил контракт с Набабкиным

ЦСКА продлил контракт с защитником Кириллом Набабкиным. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба. 36-летний игрок обороны подписал новое соглашение, которое будет действовать до окончания сезона-2023/2024.

Набабкин присоединился к ЦСКА 13 лет назад, в 2010 году, и провёл за это время 303 матча в футболке армейцев. С московским клубом защитник стал трёхкратным чемпионом России, а также обладателем трёх Кубков и трёх Суперкубков страны.

В сезоне-2022/2023 на счету Набабкина 32 матча за ЦСКА во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 100 тысяч.

Ранее московский клуб объявил о выкупе у «Интернасьонала» бразильского защитника Мойзеса.