Артур Галоян перешёл в «Балтику»

Калининградская «Балтика» в своём телеграм-канале объявила о переходе полузащитника Артура Галояна.

Клуб выпустил видеоролик с отрывком из фильма о короле Артуре. «Один из лучших игроков и главных бомбардиров Первой лиги присоединился к Балтийским рядам, чтобы отправиться в большой поход!», — гласит подпись под видео.

Позже «Балтика» опубликовала официальное объявление о трансфере.

«Между футбольными клубами «Балтика» и «Алания» достигнута договорённость о переходе одного из лучших игроков Первой лиги прошедшего сезона — Артура Галояна.

Полузащитник является воспитанником академии московского «Торпедо». Ранее он выступал за «Велес», где был лучшим бомбардиром. Прошлым летом перешёл в «Аланию».

В сезоне-2022/2023 он провёл 30 матчей, забил восемь голов и отдал 13 результативных передач.Трудовое соглашение подписано на четыре года. Мы рады приветствовать Артура в дружной семье Балтийцев!», — говорится в заявлении клуба.