Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Португалия — Босния: хозяева довели счёт до разгромного

Португалия — Босния: хозяева довели счёт до разгромного
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты проходит матч третьего тура группы J квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором сражаются сборная Португалии и сборная Боснии и Герцеговины. Команды играют на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа J. 3-й тур
17 июня 2023, суббота. 21:45 МСК
Португалия
Окончен
3 : 0
Босния и Герцеговина
1:0 Б. Силва – 44'   2:0 Фернандеш – 77'   3:0 Фернандеш – 90+3'

На 45-й минуте португальцы вышли вперёд — с передачи Бруну Фернандеша отличился Бернарду Силва. На 77-й минуте уже сам Фернандеш сумел отметиться забитым мячом. В концовке встречи португальцы довели счёт до разгромного. Фернандеш оформил дубль — 3:0 в пользу сборной Португалии.

До этого в официальных матчах Португалия и Босния встречались четырежды: португальцы ни разу не уступали в этих играх (три победы и одна ничья). Общая разница мячей — 8:2 в пользу португальцев.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023