Португалия — Босния: хозяева довели счёт до разгромного

В эти минуты проходит матч третьего тура группы J квалификации чемпионата Европы — 2024, в котором сражаются сборная Португалии и сборная Боснии и Герцеговины. Команды играют на стадионе «Да Луш» в Лиссабоне (Португалия). Стартовый свисток прозвучал в 21:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 45-й минуте португальцы вышли вперёд — с передачи Бруну Фернандеша отличился Бернарду Силва. На 77-й минуте уже сам Фернандеш сумел отметиться забитым мячом. В концовке встречи португальцы довели счёт до разгромного. Фернандеш оформил дубль — 3:0 в пользу сборной Португалии.
До этого в официальных матчах Португалия и Босния встречались четырежды: португальцы ни разу не уступали в этих играх (три победы и одна ничья). Общая разница мячей — 8:2 в пользу португальцев.
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