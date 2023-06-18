Агент Пауло Диаса: интерес от ЦСКА? Это какие-то слухи

Агент защитника сборной Чили и «Ривер Плейт» Пауло Диаса Пабло Леклер Флуха отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны ЦСКА.
«Интерес от ЦСКА? Это какие-то слухи», — приводит слова агента Диаса «Евро-Футбол.Ру».
Ранее сообщалось, что в услугах центрального защитника «Ривер Плейт» заинтересованы московский ЦСКА и итальянская «Болонья». Клуб из Аргентины готов отпустить футболиста не менее, чем за € 5 миллионов.
В текущем сезоне 28-летний чилиец принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки.
Напомним, в сезоне-2022/2023 ЦСКА в таблице Российской Премьер-Лиги занял второе место, набрав 58 очков. Отставание от чемпиона России, «Зенита», составило 12 очков. Также красно-синие завоевали Кубок России, в Суперфинале обыграв «Краснодар» (1:1, по пенальти 6:5).
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