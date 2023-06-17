Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал выкуп Мойзеса и продление контракта с Набабкиным

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал выкуп Мойзеса и продление контракта с Кириллом Набабкиным.
«Мы очень рады, что подписали с Мойзесом долгосрочный контракт. Он действительно не просто прекрасно проявил себя, но и успел завоевать сердца болельщиков — это дорогого стоит.
Разумеется, мы активировали опцию выкупа согласно контракту в предписанный срок, здесь все было в наших руках. При этом чуть более позднее официальное объявление связано с тем, что мы обсуждали дополнительные нюансы по сделке и в конечном счете нам удалось полностью учесть клубные интересы и внести важные детали. Хочется поблагодарить как сторону Мойзеса, так и коллег из «Интернасьонала».
Ну и, конечно, мы не менее рады от продолжения сотрудничества с Кириллом Анатольевичем. Легенда #14 с нами!» — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 17 июня 2023
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