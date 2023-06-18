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Далич: хорваты достаточно сильны, чтобы соперничать с испанцами

Далич: хорваты достаточно сильны, чтобы соперничать с испанцами
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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от финального матча Лиги наций с Испанией.

«Мы очень хорошо знаем Испанию. Она любит владеть мячом, у неё индивидуально сильные футболисты и отличный стиль игры. Они быстры, и вообще это топ-команда. Мы играли против Испании на Евро-2020 в Копенгагене, где проиграли в дополнительное время. Но мы достаточно сильны, чтобы соперничать с испанцами, и постараемся показать это на поле», — приводит официальный сайт УЕФА слова Далича.

Финал Лиги наций пройдёт 18 июня на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме и начнётся в 21:45 по московскому времени. В полуфиналах Хорватия обыграла Нидерланды (4:2 в дополнительное время), и Испания — Италию (2:1).

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