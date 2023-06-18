Де ла Фуэнте: обсудили все возможные сценарии финала против Хорватии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте рассказал о своих ожиданиях от финала Лиги наций, в котором его команда сыграет с Хорватией.

«В воскресенье сыграют две отличные команды, и финальная игра будет равной. Мы и Хорватия — две из лучших сборных в Европе. Мы постараемся использовать наши сильные стороны и будем получать удовольствие от этого. Наша главная цель — превзойти отличного соперника. Мы обсудили все возможные сценарии. Если получится, то мы хотим одержать победу в основное время. У них больше опыта игры в дополнительное время, но это футбол. Если вы выходите в финал, то опыт имеет значение», — приводит официальный сайт УЕФА слова де ла Фуэнте.

Финал Лиги наций пройдёт 18 июня на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме и начнётся в 21:45 по московскому времени.