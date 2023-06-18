Зозуля: если бы я в 2014-м не был тем, кем был, то может сейчас бы играл в Ла Лиге

Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля рассказал, что его гражданская позиция сильно повлияла на карьеру в Испании.

«Повлиял ли скандал в «Райо Вальекано» на карьеру в Испании? Это 100%. После этого звонили моему агенту, мне: «Мы тебя хотим, но не можем взять, потому что боимся провокаций фанатов».

Очень много генеральных директоров звонили и говорили, что подписали бы меня завтра, но не могут из-за этого скандала. Если бы я в 2014-м не был тем, кем был, то может сейчас бы играл в Ла Лиге. И здесь надо выбирать: или ты человек и у тебя есть какое-то твое видение, с которым ты всегда идёшь, или ты сидишь на двух стульях, переобуваешься, перекрашиваешься на ходу.

С 2014 года я понял, что мне надо выбирать между гражданской позицией и карьерой. В принципе, я с этим так и иду, потому что было много предложений. В то время от «Хетафе», «Мальорки». Было много предложений из Ла Лиги, от команд Сегунды, которые выходили в Ла Лигу. Многие хотели. «Хетафе» очень хотел подписать меня, но боялся больше всего, потому что это Мадрид», — приводит слова Зозули Sportarena.com.

Напомним, зимой 2017 года украинец перешёл в «Райо Вальекано», но не сыграл за клуб ни одного матча из-за протеста фанатов, которые обвиняли Зозулю в нацистских взглядах.