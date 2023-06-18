Максим Боков: сейчас все в ЦСКА как дома, но без раскидывания носков

Экс-игрок «Зенита» и ЦСКА Максим Боков рассказал, за счёт чего московский клуб может навязать петербургской команде борьбу за чемпионство в следующем сезоне.

«Начнём с того, что ЦСКА в этом сезоне уже обыграл «Зенит» в матче второго круга РПЛ. И тут я не вижу какой-то сенсации. Эта была победа по делу. Что бы ни говорили зенитовцы при всём к ним уважении. И таких игр нужно больше, просто более сосредоточенно играть.

Есть ли пропасть между ЦСКА и «Зенитом»? Если брать игру, то не вижу. У «Зенита» состав мощнее, там больше опытных игроков, многие из которых сидят на скамейке и ждут своего шанса. У ЦСКА зато больше молодых, они тоже ждут своего шанса. В этом разница. Её можно преодолеть качеством игры, стабильностью выступлений.

Надо отметить тренера Владимира Федотова, который привнёс в команду что-то своё, семейную атмосферу, сплотил игроков. Сейчас создаётся впечатление, что все в ЦСКА как у себя дома. Но без раскидывания носков в разные стороны, а со всем уважением к своему дому. Этим славился армейский клуб в прежние времена, в этом залог его успехов», — приводит слова Бокова «РБ Спорт».