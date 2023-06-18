Тренер сборной Норвегии — о Холанде: он просто выдохся

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен объяснил своё решение о замене нападающего Эрлинга Холанда в матче отбора Евро-2024 с Шотландией (Норвегия проиграла 1:2).

Холанд открыл счёт в матче на 61-й минуте, а на 84-й покинул поле, после чего шотландцам удалось вырвать победу.

«Эрлинг сам попросил замену. Мы продержали его на поле на 10-12 минут дольше.

Последние несколько минут с ним мы словно играли в меньшинстве – он был совершенно пуст. Сказалась и 30-градусная жара. Он просто выдохся», – цитирует Сольбаккена Goal.

Сезон-2022/2023 стал первым для Холанда в рамках английской Премьер-лиги: в летнее трансферное окно перед началом сезона он перебрался из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити». Вместе с английским клубом Холанд завоевал чемпионский требл: победу в лиге, в национальном Кубке и в еврокубке.