Тренер сборной Норвегии — о Холанде: он просто выдохся

Главный тренер сборной Норвегии Столе Сольбаккен объяснил своё решение о замене нападающего Эрлинга Холанда в матче отбора Евро-2024 с Шотландией (Норвегия проиграла 1:2).
Холанд открыл счёт в матче на 61-й минуте, а на 84-й покинул поле, после чего шотландцам удалось вырвать победу.
«Эрлинг сам попросил замену. Мы продержали его на поле на 10-12 минут дольше.
Последние несколько минут с ним мы словно играли в меньшинстве – он был совершенно пуст. Сказалась и 30-градусная жара. Он просто выдохся», – цитирует Сольбаккена Goal.
Сезон-2022/2023 стал первым для Холанда в рамках английской Премьер-лиги: в летнее трансферное окно перед началом сезона он перебрался из дортмундской «Боруссии» в «Манчестер Сити». Вместе с английским клубом Холанд завоевал чемпионский требл: победу в лиге, в национальном Кубке и в еврокубке.
- 18 июня 2023
-
11:19
-
11:14
-
11:06
-
11:04
-
10:45
-
10:40
-
10:34
-
10:30
-
10:27
-
10:22
-
10:15
-
10:02
-
09:56
-
09:53
-
09:45
-
09:42
-
09:35
-
09:28
-
09:22
-
09:18
-
09:01
-
08:49
-
08:28
-
08:04
-
07:54
-
07:32
-
07:02
-
06:47
-
06:33
-
06:20
-
06:03
-
05:47
-
05:42
-
05:39
-
05:24